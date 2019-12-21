Хакер зламав комп'ютер Teslа і дізнався про таємні плани інженерів компанії

Хакер на прізвисько Green зламав бортовий комп'ютер Tesla і знайшов у коді дані про радикальні покращення, які в майбутньому можуть торкнутися електрокара Model 3.

Про це він написав у Twitter. Варто відзначити, що це не перший раз, коли хакер зламує обладнання Tesla.

Електромобіль Tesla Model 3 electrek.co

Хакер вивчив код програмного забезпечення бортового комп'ютера електромобіля Tesla під час недавнього оновлення. За його словами, інженери залишили згадки про подальші модифікаціях електрокара Model 3.

Зокрема, фахівець знайшов посилання на можливе оновлення батареї електромобіля на версію ємністю в 100 кВт*год. Це стане суттєвим поліпшенням поточного акумулятора авто на 75 кВт*год.

Крім того, хакер виявив згадки гоночного режиму Ludicrous Mode для Model 3, який у минулому обіцяв глава Tesla Ілон Маск. Цей режим зараз доступний тільки в версії Model S і дозволяє розвинути швидкість в 100 км/год за 2,8 секунди.

При цьому хакер попереджає читачів, що його висновки можуть виявитися невірними, а плани компанії можуть істотно змінитися. За його словами, раніше вже бували випадки, коли в коді оновлень Tesla знаходили згадки того, що в подальшому не було реалізовано.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla збільшила максимальну швидкість Performance версії електрокара Model 3 до 261 км / ч.

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