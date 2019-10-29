Таємні випробування конкурента Tesla від Porsche потрапили на відео

У Німеччині секретні випробування електромобіля Porsche Taycan Cross Turismo зняли на відео під час проходження гоночної траси Нюрбургринг.

Про це повідомляє Motor1. Варто відзначити, що на даний момент електрокар Taycan вважається одним з основних конкурентів Tesla Model S (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Версія електрокара Porsche Taycan в кузові універсал отримала назву Cross Turismo, і в іншому за характеристиками відповідає своєму "джерелу". Нагадаємо, Taycan отримав запас ходу в 499 км і прискорюється до 100 км/год за 3,1 сек.

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Очікується, що Taycan Cross Turismo буде оснащений тією ж трансмісією, що і спортивний седан Taycan, і буде, на думку аналітиків, об'єктивно більш повільним через менш спортивний форм-фактор кузова. При цьому електрокар, швидше за все, отримає потужність порядку 760 к.с., відзначає видання.

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Porsche Taycan Cross Turismo motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як експерти порівняли характеристики електромобіля Tesla Model S і електрокара Porsche Taycan.

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