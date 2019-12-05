На дощовій воді та енергії сонця: архітектор з Німеччини створив автономний екологічний будинок

Архітектор Алексіс Дорньер з Німеччини розробив проект енергонезалежного будинку Stilt Studios на палях, який живиться сонячною енергією і збирає дощову воду.

Автор пропонує будувати свої будинки в Індонезії, на острові Балі, пише видання Deezen. Архітектор стверджує, що об'єкти за його проектом є автономними, їх легко демонтувати і перевозити з місця на місце.

Екологічний будинок від Stilt Stidio dezeen.com

За твердженням автора, будинки є модульними, їх будівництво не завдає значної шкоди ландшафту і місцевій екосистемі. Перші будівлі Stilt Stidio будуть зведені для самого архітектора і його команди.

Екологічний будинок від Stilt Stidio dezeen.com

"Реальність в тому, що ми часто знаходимо ділянки, орендовані на обмежений термін. Ця ситуація змушує нас використовувати збірні конструкції, які можна легко розбирати і встановлювати в іншому місці. Також можна поставити такий будиночок у себе в саду і отримувати з цього додатковий дохід", – зазначає Дорньер.

Екологічний будинок від Stilt Stidio dezeen.com

Зараз дома Stilt Studios створюються зі сталевих каркасів. В майбутньому планується замінити цей матеріал на поперечно-клеєну деревину (CLT), що зробить будову більш екологічною.

Екологічний будинок від Stilt Stidio dezeen.com

"Ця технологія існує вже кілька десятиліть, але в Індонезії вона неможлива через велику кількість незаконно заготовленої тропічної деревини, що заполонила ринок", – відзначає архітектор.

Екологічний будинок від Stilt Stidio dezeen.com

Особливістю будинків Stilt Studios також є великі виступи даху, розроблені для захисту від сонця і природної вентиляції. Автономність конструкцій забезпечують системи для збору дощової води і сонячні батареї, що живлять побутову техніку. Під будівлями також можна створити невеликий город.

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