На дождевой воде и энергии солнца: архитектор из Германии создал автономный экологический дом

Архитектор Алексис Дорньер из Германии разработал проект энергонезависимого дома Stilt Studios на сваях, который питается солнечной энергией и собирает дождевую воду.

Автор предлагает строить свои дома в Индонезии, на острове Бали, пишет издание Deezen. Архитектор утверждает, что объекты по его проекту являются автономными, их легко демонтировать и перевозить с места на место.

Экологический дом от Stilt Stidio dezeen.com

По утверждению автора, дома являются модульными, их строительство не причиняет значительного ущерба ландшафту и местной экосистеме. Первые здания Stilt Stidio будут построены для самого архитектора и его команды.

Экологический дом от Stilt Stidio dezeen.com

"Реальность в том, что мы часто находим участки, арендованные на ограниченный срок. Эта ситуация вынуждает нас использовать сборные конструкции, которые можно легко разбирать и устанавливать в другом месте. Также можно поставить такой домик у себя в саду и получать с этого дополнительный доход", – отмечает Дорньер.

Экологический дом от Stilt Stidio dezeen.com

Сейчас дома Stilt Studios создаются из стальных каркасов. В будущем планируется заменить этот материал на поперечно-клееную древесину (CLT), что сделает строение более экологичным.

Экологический дом от Stilt Stidio dezeen.com

"Эта технология существует уже несколько десятилетий но в Индонезии, она невозможна из-за большого количества незаконно заготовленной тропической древесины, заполонившей рынок", – отмечает архитектор.

Экологический дом от Stilt Stidio dezeen.com

Особенностью домов Stilt Studios также являются большие выступы крыши, разработанные для защиты от солнца и естественной вентиляции. Автономность конструкциям обеспечивают системы для сбора дождевой воды и солнечные батареи, питающие бытовую технику. Под зданиями также можно создать небольшой огород.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как власти Южной Кореи решили оборудовать все общественные здания и миллион частных домов в Сеуле солнечными панелями к 2022 году.

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