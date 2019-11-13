З США до Європи без шкоди для екології: Ґрета Тунберґ поділилася планами подорожі

Активістка Ґрета Тунберґ заявила, що добереться до Європи з США на 14-метровому вітрильному катамарані La Vagabonde ("Блудько").
Про це вона повідомила в Instagram. За її словами, ідея перетнути Атлантичний океан на катамарані надійшла від його власників, сімейної пари з Австралії.
Ґрета Тунберґ на борту катамарана "Блудько"
instagram.com
Катамаран "Блудько", на якому Тунберґ попливе з США до Європи, належить Райлі Вітлуму та Елейн Караус із Австралії. Сімейна пара подорожує світом із маленькою дитиною і записує про це відео для соціальних мереж.
Під час поїздки до Тунберґ приєднається професійна яхтсменка з Великобританії Ніккі Гендерсон. Кінцевою точкою подорожі активістки стане 25 кліматична конференція, що відбудеться в Мадриді.
Зазначимо, що Ґрета в США виступала на саміті ООН зі зміни клімату, причому на континент вона добиралася на парусній яхті Malizia II, оскільки принципово не літає на літаках, які "завдають значної шкоди атмосфері Землі". Згодом їй дорікнули тим, що персонал яхти двічі використав літак, щоб пригнати яхту і повернутися до Європи.
So happy to say that I'll hopefully make it to COP25 in Madrid . I've been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde . The Australians @ riley.whitelum, @ elayna.carausu & @_nikkihenderson from England will take me across the Atlantic . We sail for Europe tomorrow morning!
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ґрета Тунберґ відмовилася від престижної премії Північної Ради розміром $50 тис. і заявила, що "не потребує нагороди".
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