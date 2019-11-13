З США до Європи без шкоди для екології: Ґрета Тунберґ поділилася планами подорожі

Активістка Ґрета Тунберґ заявила, що добереться до Європи з США на 14-метровому вітрильному катамарані La Vagabonde ("Блудько").

Про це вона повідомила в Instagram. За її словами, ідея перетнути Атлантичний океан на катамарані надійшла від його власників, сімейної пари з Австралії.

Ґрета Тунберґ на борту катамарана "Блудько" instagram.com

Катамаран "Блудько", на якому Тунберґ попливе з США до Європи, належить Райлі Вітлуму та Елейн Караус із Австралії. Сімейна пара подорожує світом із маленькою дитиною і записує про це відео для соціальних мереж.

Під час поїздки до Тунберґ приєднається професійна яхтсменка з Великобританії Ніккі Гендерсон. Кінцевою точкою подорожі активістки стане 25 кліматична конференція, що відбудеться в Мадриді.

Зазначимо, що Ґрета в США виступала на саміті ООН зі зміни клімату, причому на континент вона добиралася на парусній яхті Malizia II, оскільки принципово не літає на літаках, які "завдають значної шкоди атмосфері Землі". Згодом їй дорікнули тим, що персонал яхти двічі використав літак, щоб пригнати яхту і повернутися до Європи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ґрета Тунберґ відмовилася від престижної премії Північної Ради розміром $50 тис. і заявила, що "не потребує нагороди".

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