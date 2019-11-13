Головна Новини
13 листопада • оновлено в 16:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Екологія

З США до Європи без шкоди для екології: Ґрета Тунберґ поділилася планами подорожі

784
Читати матеріал російською

Активістка Ґрета Тунберґ заявила, що добереться до Європи з США на 14-метровому вітрильному катамарані La Vagabonde ("Блудько").

Про це вона повідомила в Instagram. За її словами, ідея перетнути Атлантичний океан на катамарані надійшла від його власників, сімейної пари з Австралії.

Ґрета Тунберґ на борту катамарана "Блудько"

Ґрета Тунберґ на борту катамарана "Блудько"

instagram.com

Новини
Історія нас розсудить: Ді Капріо зустрівся із Ґретою Тунберґ для відвертої бесіди

Катамаран "Блудько", на якому Тунберґ попливе з США до Європи, належить Райлі Вітлуму та Елейн Караус із Австралії. Сімейна пара подорожує світом із маленькою дитиною і записує про це відео для соціальних мереж.

Під час поїздки до Тунберґ приєднається професійна яхтсменка з Великобританії Ніккі Гендерсон. Кінцевою точкою подорожі активістки стане 25 кліматична конференція, що відбудеться в Мадриді.

Зазначимо, що Ґрета в США виступала на саміті ООН зі зміни клімату, причому на континент вона добиралася на парусній яхті Malizia II, оскільки принципово не літає на літаках, які "завдають значної шкоди атмосфері Землі". Згодом їй дорікнули тим, що персонал яхти двічі використав літак, щоб пригнати яхту і повернутися до Європи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ґрета Тунберґ відмовилася від престижної премії Північної Ради розміром $50 тис. і заявила, що "не потребує нагороди".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Глобальне потепління" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Шаповалов Олексій Шаповалов
Тема
Глобальне потепління
Особа
Грета Тунберг
Місце
США
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Да пусть хоть волосами своими питается и мочей, но не навязывать людям как им жить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги