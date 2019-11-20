Виплати за "зеленим тарифом" під загрозою через Коломойського: мільйони заблоковані на рахунках

Державна компанія "Укренерго" через нестачу коштів не може компенсувати держпідприємству "Гарантований покупець" виплати за "зеленими" тарифами за листопад.

Про це повідомляє "Ліга Бізнес" з посиланням на пресслужбу енергооператора. Серед причин браку фінансів видання називає підприємства бізнесмена Ігоря Коломойського, які заблокували тарифи "Укренерго" через суд.

Причина нестачі грошей – заборгованість учасників ринку перед Укренерго tsn.ua

Для виплати авансового платежу держпідприємству "Гарантований покупець" у повному обсязі компанії потрібно 812 млн грн, при цьому дефіцит становить понад 481 млн грн. В якості основної причини браку грошей називається заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" за послугу з передачі електроенергії.

"Станом на 14 листопада ця заборгованість становить понад 1,2 млрд грн, а рівень розрахунків – 90%", – повідомили у компанії.

Другою причиною нестачі коштів Укренерго називає судові рішення, якими влітку було призупинено дію нових тарифів на передачу для п'яти підприємств бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Загальне недоотримання коштів за липень-листопад через припинення тарифів через суд складає 406,62 млн грн. Ці кошти можуть надійти у рахунок оплати тарифу на передачу тільки після відповідних рішень судів", – пояснюють в "Укренерго".

Заводи Коломойського вимагають виключити або зменшити в структурі тарифу на передачу електроенергії витрати на компенсацію "зеленого" тарифу, відзначає видання. Сам бізнесмен обіцяв звернутися до Конституційного суду через "зелені" тарифи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає встановлені Радою "зелені" тарифи занадто високими і запропонував обговорити питання з учасниками ринку.

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