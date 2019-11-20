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20 ноября • обновлено в 13:17
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Выплаты по "зеленому" тарифу под угрозой из-за Коломойского: миллионы заблокированы на счетах

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Государственная компания "Укрэнерго" из-за недостатка средств не может компенсировать госпредприятию "Гарантированный покупатель" выплаты по "зеленым" тарифам за ноябрь.

Об этом сообщает "Лига Бизнес" со ссылкой на пресс-службу энергооператора. Среди причин нехватки финансов издание называет предприятия бизнесмена Игоря Коломойского, которые заблокировали тарифы "Укрэнерго" через суд.

Причина нехватки денег – задолженность участников рынка перед Укрэнерго

Причина нехватки денег – задолженность участников рынка перед Укрэнерго

tsn.ua

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Для выплаты авансового платежа госпредприятию "Гарантированный покупатель" в полном объеме компании нужно 812 млн грн, при этом дефицит составляет более 481 млн грн. В качестве основной причины нехватки денег называется задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за услугу по передаче электроэнергии.

"По состоянию на 14 ноября эта задолженность составляет более 1,2 млрд грн, а уровень расчетов – 90%", – сообщили в компании.

Второй причиной нехватки средств Укрэнерго называет судебные решения, которыми летом было приостановлено действие новых тарифов на передачу для пяти предприятий бизнесмена Игоря Коломойского.

"Общее недополучение средств за июль-ноябрь из-за приостановки тарифов через суд составляет 406,62 млн грн. Эти средства могут поступить в счет оплаты тарифа на передачу только после соответствующих решений судов", – поясняют в "Укрэнерго".

Заводы Коломойского требуют исключить или уменьшить в структуре тарифа на передачу электроэнергии расходы на компенсацию "зеленого" тарифа, отмечает издание. Сам бизнесмен обещал обратиться в Конституционный суд из-за "зеленого" тарифа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает установленные Радой "зеленые" тарифы слишком высокими и предложил обсудить вопрос с участниками рынка.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
"Укрэнерго" Зеленые законы
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