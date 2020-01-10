У Швеції знайшли древній артефакт із прогнозом кліматичної катастрофи

Вчені в Швеції з'ясували, що знаменитий рунічний камінь із міста Рек, створений 1200 років тому вікінгами, був пророцтвом майбутньої кліматичної кризи.

Про це повідомляє Science Alert. Видання зазначає, що скандинави побоювалися майбутньої катастрофи, і створили вкритий рунами камінь як застереження.

Рьокський рунічний камінь wikimedia.org

Вчені вивчили рунічний текст на камені, що складається з 700 символів. Раніше вважалося, що в посланні говорилося про життя і загибелі людей в VI столітті. Однак тепер дослідники вважають, що під виглядом історичніх "боїв" автори послання описували важкі погодні умови. Відповідно до теорії лінгвістів, в тексті згадується трирічна зима, яка повинна стати передвісником кінця світу.

За життя одного з персонажів, що згадуються в посланні, відбулося різке похолодання, викликане виверженнями вулканів. В результаті серйозно постраждали посіви, а населення Скандинавського півострова через голод скоротилася на 50% відсотків. Тому, упевнені вчені, автор послання побоювався повторення стихійного лиха, яке могло виявитися передвісником кінця світу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про висновок Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, які повідомили, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку. На думку дослідників, прийдешні катастрофи відбуватимуться незалежно від того, чи відбудеться скорочення шкідливих викидів в атмосферу, як того вимагають екологи.

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