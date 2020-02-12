У Канаді почали особливим чином позбавлятися від кавових стаканчиків

Керівництво канадської провінції Британська Колумбія запустило пілотний проект зі збору та переробки кавових стаканчиків, які називають істотною загрозою для екології.

В рамках проекту в Ванкувері встановлять спеціальні автомати, які дозволять ретельно розділити використані стаканчики на складові, повідомляє CBC. Таким чином автори проекту хочуть запобігти потраплянню мільйонів стаканчиків на міські звалища.

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"Щороку жителі Ванкувера викидають близько 2,6 млн чашок в тиждень. Їх головною проблемою є наявність сторонніх забруднень, які ускладнюють переробку. Наявність рідин, кришки, або сміття всередині перешкоджає рециркуляції, через що стаканчики потрапляють на сміттєві полігони", – зазначає видання.

Для того, щоб впоратися з проблемою, було прийнято рішення встановити спеціальні автомати з інструкціями, як правильно утилізувати стаканчики. Завдяки цьому використана тара повинна бути розділена на основні "фракції": кришка, плівка всередині склянки, трубочки та інше.

"Ми подумали, що якщо зможемо придумати спеціальну систему сортування, то у нас вийде запобігти зростанню сміття на звалищах. Зараз основна проблема полягає в тому, що у нас в принципі відсутній єдиний стандарт для кавових стаканчиків", – повідомив президент і виконавчий директор некомерційної компанії Return-It Аллен Ленгдон.

Надалі зібрані кавові стаканчики будуть вивчені для того, щоб визначити єдину програму переробки та утилізації. Підсумкової метою шестимісячного проекту є створення довгострокової програми стійкої рециркуляції використаних стаканчиків, стверджують автори проекту.

Раніше OBOZREVATEL писав, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив в незручну ситуацію після того, як спробував випити кави з одноразового пластикового стаканчика.

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