Європа готує удар по "брудній" енергетиці: Герус зробив заяву

Європейський Союз може ввести екологічний податок на "брудну" електроенергію, яка імпортується з території сусідніх країн.

Про це в Facebook заявив глава Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. У якості підтвердження своїх прогнозів політик послався на звіт британського аналітичного центру Sandbag, де оцінювалася ситуація в Україні.

"Нетто-імпорт електроенергії в країни ЄС зріс з 3 млрд кВт*год у 2017 році до 21 млрд кВт*год в 2019 році. Такий імпорт є еквівалентом викиду 26 млн тонн СО2 в атмосферу", - зазначив Герус.

Основний обсяг цієї електроенергії надійшов з країн, де податок на вуглецеві викиди або вкрай малий або відсутній в принципі, зазначив він. На думку Геруса, в Європі все більше поширюється думка, що таким чином стимулюється виробництво "брудної" енергії в "вуглецевих офшорах". Якби цей імпорт був з податком на вуглецеві викиди, то надходження до бюджету країн ЄС складали б 630 млн євро, підкреслив політик.

"Єврокомісія аналізує введення нового податку на вуглецеві викиди при імпорті електроенергії, так званий border carbon adjustment (BCA), щоб зменшити стимули використання вугілля в сусідніх до ЄС країнах, де немає екологічних податків", – зазначив Герус. Він також зробив акцент на тому, що "екологія є одним з ключових пріоритетів нового президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн".

При цьому Герус відзначає, що в Україні історично приділялося мало уваги екологічній складовій при виробництві електроенергії на ТЕС: відсутні фільтри, екологічні норми, плата за передачу енергії при експорті. Це може привести до того, що пільги по українській стороні будуть ліквідовані податком з європейської сторони, в результаті наповниться бюджет Європи, а не України.

"На мою думку, більш правильно було, щоб на українських ТЕС встановлювалися відповідні фільтри, сплачувалися відповідні екологічні податки і було наближення до європейських екологічних стандартів. Тоді в української сторони були б сильні аргументи, щоб показувати екологічний прогрес і опонувати введенню таких податків з європейської сторони", – резюмував чиновник.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна планує впровадити податок на викиди СО2, гроші від якого підуть на енергоефективні заходи та розвиток відновлюваної енергетики в країні.

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