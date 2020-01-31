Европа готовит удар по "грязной" энергетике: Герус сделал заявление

Европейский Союз может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, которая импортируется с территории соседних стран.

Об этом в Facebook заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. В качестве подтверждения своих прогнозов политик сослался на отчет британского аналитического центра Sandbag, где оценивалась ситуация в Украине.

"Нетто-импорт электроэнергии в страны ЕС вырос с 3 млрд кВт*ч в 2017 году до 21 млрд кВт*ч в 2019 году. Такой импорт является эквивалентом выброса 26 млн тонн СО2 в атмосферу", - отметил Герус.

Основной объем этой электроэнергии поступил из стран, где налог на углеродные выбросы или крайне мал или отсутствует в принципе, отметил он. По мнению Геруса, в Европе все больше распространяется мнение, что таким образом стимулируется производство "грязной" энергии в "углеродных оффшорах". Если бы этот импорт был с налогом на углеродные выбросы, то поступления в бюджет стран ЕС составляли бы 630 млн евро, подчеркнул политик.

"Еврокомиссия анализирует введение нового налога на углеродные выбросы при импорте электроэнергии, так называемый border carbon adjustment (BCA), чтобы уменьшить стимулы использования угля в соседних к ЕС странах, где нет экологических налогов", – отметил Герус. Он также сделал акцент на том, что "экология является одним из ключевых приоритетов нового президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен".

При этом Герус отмечает, что в Украине исторически уделялось мало внимания экологической составляющей при производстве электроэнергии на ТЭС: отсутствуют фильтры, экологические нормы, плата за передачу энергии при экспорте. Это может привести к тому, что льготы по украинской стороне будут ликвидированы налогом с европейской стороны, в итоге наполнится бюджет Европы, а не Украины.

"По моему мнению, более правильно было, чтобы на украинских ТЭС устанавливались соответствующие фильтры, уплачивались соответствующие экологические налоги и было приближение к европейским экологическим стандартам. Тогда у украинской стороны были бы сильные аргументы, чтобы показывать экологический прогресс и оппонировать введению таких налогов с европейской стороны ", – резюмировал чиновник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина планирует внедрить налог на выбросы СО2, деньги от которого пойдут на энергоэффективные мероприятия и развитие возобновляемой энергетики в стране.

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