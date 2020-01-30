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30 січня • оновлено в 19:19
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Гарік Харламов показав казус з собачкою

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Резидент Comedy Club Гарік Харламов продемонстрував смішний відеоролик зі змагань аджиліті.

У своєму Instagram-акаунті шоумен показав відео, на якому видно, як під час одного з турнірів собака припиняє слухатися тренера і вирішує провести самостійні маневри.

"Іноді буває таке, коли різко змінюються плани))" – коментує Харламов.

Як повідомлялося раніше, актор комедійного жанру почав шукати заміну своїй дружині Христині Асмус.

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