Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 2 лютого

Анекдот дня: спочатку пацієнти самі дарують лікарям пляшечку-другу на знак подяки, а потім дивуються, що в лікарів почерк нерозбірливий!

Актуальні приколи, жарти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Таксист пасажирці:

– Ви вночі на околиці сідаєте в таксі, а ви не боїтеся, що я маніяк?

– Двох маніяків в одній машині не буває.

***

Вона була, як шампанське – грайлива і могла стукнути в голову...

***

Бісить, коли кажуть: "Набив у молодості татухи, подивишся, які вони в старості будуть". Ви в молодості взагалі комунізм будували. Подивилися в старості, який ваш комунізм став?

***

Зустрічаються два євреї:

– Мойшо, що я бачу? Ти читаєш антисемітську літературу?

– Таки так!

– Але як ти можеш?

– Ой, Сьомо! Почитав я нашу, єврейську. Суцільний депресняк: нас усі гнали, вбивали, мордували, різали, влаштовували Шоа і Голокост. Аж млосно! А почитав антисемітську літературу – ми, виявляється, правимо світом, усім заправляємо, всіх розставляємо на важливі пости, всіх купили. Суцільний позитив!

***

Заходять до кафе американець, француз, росіянин, китаєць і єврей. Замовили чай – у кожній склянці плавала муха. Американець виплеснув чай в обличчя офіціантові, француз ввічливо попросив замінити, росіянин викинув муху і випив чай, китаєць випив чай і з'їв муху, єврей запропонував китайцеві купити в нього муху.

***

Розмовляють дві маленькі дівчинки.

– Ти знаєш, моя мама купила дитину, і вона впевнена, що її обдурили.

– Чому ти так думаєш?

– Тому що вона кожен день її зважує.

***

Сьогодні до мене приходили свідки Єгови: розповідали, що потрібно допомагати ближньому і робити добро! Попросив їх помити туалет і винести сміття... Вони чомусь образилися і пішли...

***

Їхав чоловік по селу і збив півня. Зупиняється, підбирає півня і приходить із ним до господаря:

– Я б хотів замінити вам цього півника.

– Немає проблем. Кури – в курнику.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше випадкове повідомлення про молоко від компанії "Укрзалізниця" спровокувало флешмоб серед користувачів мережі