Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 2 лютого
Анекдот дня: спочатку пацієнти самі дарують лікарям пляшечку-другу на знак подяки, а потім дивуються, що в лікарів почерк нерозбірливий!
Актуальні приколи, жарти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня
Таксист пасажирці:
– Ви вночі на околиці сідаєте в таксі, а ви не боїтеся, що я маніяк?
– Двох маніяків в одній машині не буває.
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Вона була, як шампанське – грайлива і могла стукнути в голову...
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Бісить, коли кажуть: "Набив у молодості татухи, подивишся, які вони в старості будуть". Ви в молодості взагалі комунізм будували. Подивилися в старості, який ваш комунізм став?
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Зустрічаються два євреї:
– Мойшо, що я бачу? Ти читаєш антисемітську літературу?
– Таки так!
– Але як ти можеш?
– Ой, Сьомо! Почитав я нашу, єврейську. Суцільний депресняк: нас усі гнали, вбивали, мордували, різали, влаштовували Шоа і Голокост. Аж млосно! А почитав антисемітську літературу – ми, виявляється, правимо світом, усім заправляємо, всіх розставляємо на важливі пости, всіх купили. Суцільний позитив!
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Заходять до кафе американець, француз, росіянин, китаєць і єврей. Замовили чай – у кожній склянці плавала муха. Американець виплеснув чай в обличчя офіціантові, француз ввічливо попросив замінити, росіянин викинув муху і випив чай, китаєць випив чай і з'їв муху, єврей запропонував китайцеві купити в нього муху.
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Розмовляють дві маленькі дівчинки.
– Ти знаєш, моя мама купила дитину, і вона впевнена, що її обдурили.
– Чому ти так думаєш?
– Тому що вона кожен день її зважує.
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Сьогодні до мене приходили свідки Єгови: розповідали, що потрібно допомагати ближньому і робити добро! Попросив їх помити туалет і винести сміття... Вони чомусь образилися і пішли...
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Їхав чоловік по селу і збив півня. Зупиняється, підбирає півня і приходить із ним до господаря:
– Я б хотів замінити вам цього півника.
– Немає проблем. Кури – в курнику.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше випадкове повідомлення про молоко від компанії "Укрзалізниця" спровокувало флешмоб серед користувачів мережі