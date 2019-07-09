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"Тупе бидло!" Путіна розгромили за вульгарний жарт: відео

8.8т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін знову відзначився безглуздим жартом.

Цього разу він вульгарно пожартував про проект "Ніч кар'єри", який, дозволяє учасникам ділитися практичними знаннями в різних галузях. Відповідне відео опублікував журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов у Twitter.

"Ночами інші завдання повинні стояти, в сфері демографії", – сказав глава держави-агресора.

Такий жарт, на відміну від Смирнова, користувачі мережі не оцінили і жорстко розкритикували Путіна.

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"Яке ж воно тупе бидло", "Жарти явно не сильна сторона діда", "Це як? У ніч кар'єри раком стояти?" "У його віці тільки жартувати і залишається", – пишуть вони.

"Тупе бидло!" Путіна розгромили за вульгарний жарт: відео
"Тупе бидло!" Путіна розгромили за вульгарний жарт: відео
"Тупе бидло!" Путіна розгромили за вульгарний жарт: відео
"Тупе бидло!" Путіна розгромили за вульгарний жарт: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії ведучий у прямому ефірі жорстко обматюкав Путіна, чим викликав широкий суспільний резонанс в обох країнах.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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