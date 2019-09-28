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28 вересня • оновлено в 20:24
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Путін на "передку": в мережі висміяли черговий "прорив" в "ДНР"

4.3т Читати матеріал російською

У терористів "ДНР" знайшли автомобіль із зображенням глави РФ Володимира Путіна на капоті.

Про це повідомив в телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, показавши, як фанати Путіна вирішили "креативно" прикрасити "Ладу".

"У зв'язку зі значними досягненнями в економічному розвитку, сучасних технологіях нової республіки Дирляндія, на виставці був представлений новий концепт-кар", - посміявся він.

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"Супер-кар" в окупованому Донецьку

"Супер-кар" в окупованому Донецьку

телеграм-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" зганьбилися новиною, в якій хвалилися появою в окупованому Донецьку таксофона.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Донецьк
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надо много добиться, чтобы люди в знак уважения рисовали портрет не своего президента. В.Путин действительно Великий Президент Великой страны! Это вам не актёрешко, занимающийся жополизничеством и пресмыкательством, перед "учителем" (см. стенограмму) теряя достоинство, гордость и сводя на нет суверенитет своей же страны!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
лучше бы было зад путлера и взасос целует этот зад задроченец.
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