Путін на "передку": в мережі висміяли черговий "прорив" в "ДНР"

У терористів "ДНР" знайшли автомобіль із зображенням глави РФ Володимира Путіна на капоті.
Про це повідомив в телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, показавши, як фанати Путіна вирішили "креативно" прикрасити "Ладу".
"У зв'язку зі значними досягненнями в економічному розвитку, сучасних технологіях нової республіки Дирляндія, на виставці був представлений новий концепт-кар", - посміявся він.
"Супер-кар" в окупованому Донецьку
телеграм-канал Анатолія Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" зганьбилися новиною, в якій хвалилися появою в окупованому Донецьку таксофона.
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