Путін на "передку": в мережі висміяли черговий "прорив" в "ДНР"

У терористів "ДНР" знайшли автомобіль із зображенням глави РФ Володимира Путіна на капоті.

Про це повідомив в телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, показавши, як фанати Путіна вирішили "креативно" прикрасити "Ладу".

"У зв'язку зі значними досягненнями в економічному розвитку, сучасних технологіях нової республіки Дирляндія, на виставці був представлений новий концепт-кар", - посміявся він.

"Супер-кар" в окупованому Донецьку телеграм-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" зганьбилися новиною, в якій хвалилися появою в окупованому Донецьку таксофона.

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