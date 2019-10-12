"Наші дружини – гармати заряджені!" У мережі "вкололи" Путіна через особисте життя

У мережі пожартували над президентом Росії Володимиром Путіним через те, що він не одружений.
Так, автори Telegram-каналу з назвою "Оперативная линия" відзначили, що "президент без першої леді виглядає не повно".
Вони поділилися фотографіями лідера України Володимира Зеленського з його дружиною Оленою, президента Дональда Трампа і Меланії, а також глави Франції Еммануеля Макрона і Бріжит.
Колаж
"Як би він не розповідав усім історії із серії "наші дружини – гармати заряджені", – сказано в повідомленні.
Відзначимо, Путін близько 30 років був одружений на уродженці Калінінграда Людмилі Шкребньовій. Вони розлучилися в 2014 році.
Своє особисте життя глава РФ не афішує. Під секретом також інформація про дітей президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно журналісти-розслідувачі заявили, що Марія Воронцова, можлива дочка Володимира Путіна, є співвласницею фірми "Номеко", яка під Санкт-Перетбург будує радіологічний медичний комплекс.
Раніше поява Катерини Тихонової на федеральному каналі викликала ажіотаж у соцмережах. Росіяни не виключили, що спадкоємиця Путіна готується замінити його на посаді глави держави.
Також з'явилося відео, де глава фонду "Иннопрактика" Катерина Тихонова, яку вважають молодшою дочкою президента Володимира Путіна, захищала кандидатську дисертацію в Московському державному університеті.
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