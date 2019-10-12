"Наші дружини – гармати заряджені!" У мережі "вкололи" Путіна через особисте життя

У мережі пожартували над президентом Росії Володимиром Путіним через те, що він не одружений.

Так, автори Telegram-каналу з назвою "Оперативная линия" відзначили, що "президент без першої леді виглядає не повно".

Вони поділилися фотографіями лідера України Володимира Зеленського з його дружиною Оленою, президента Дональда Трампа і Меланії, а також глави Франції Еммануеля Макрона і Бріжит.

Колаж

"Як би він не розповідав усім історії із серії "наші дружини – гармати заряджені", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, Путін близько 30 років був одружений на уродженці Калінінграда Людмилі Шкребньовій. Вони розлучилися в 2014 році.

Своє особисте життя глава РФ не афішує. Під секретом також інформація про дітей президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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