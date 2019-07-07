Премія Страуса: ганьба Зеленського, дематюкація України і щедрий Путін

Коли історики почнуть вивчати каденцію президентства Володимира Зеленського, вони, напевно, спробують зрозуміти, чому у цього милого молодого чоловіка, який із апетитом Їсть шаурму і задерикувато бігає по фонтанах, вийшло все так, як вийшло.

Але ж розгадка насправді проста. Пам'ятаєте, як співали в культовому радянському мультику "Пригоди капітана Врунгеля" студії "Київнаукфільм": "Як ви човен назвете, так він і попливе". Так ось після того, як Адміністрацію Президента перейменували в ОПУ (Офіс Президента України. – Ред.), весь документообіг на Банковій йде через ОПУ. І результат, як це не парадоксально, очевидний.

Володимир Зеленський колаж

Так, автори повідомлення на сайті голови держави про відвідування Володимиром Зеленським Канади зробили неймовірне географічне відкриття – столицею країни Кленового листа названо місто Торонто.

Сумно не тільки те, що в Офісі президента не знають, що столицею однієї з провідних країн світу і близького союзника України є Оттава. Сумно те, що "географи" Зеленського з ОПу полінувалися підняти дупу, щоб за допомогою гугла і Вікіпедії позбавити свого шефа від чергової ганьби. Невігластво, помножене на самовпевненість петеушника, – це страшна сила.

Пресслужба Зеленського назвала Торонто столицею Канади Скріншот

З іншого боку, є думка, що ніякої помилки в географії немає. Це просто творчий розвиток знаменитого послання президента про те, що "всі ми тепер президенти". І тепер будь-яке місто, який відвідує президент Володимир, автоматично стає столицею.

Як за часів Чингісхана – де ставка великого хана, там і центр Ойкумени. Є тільки побоювання, що якщо зашквари шостого президента і його молодої команди триватимуть у такому ж темпі – новою "столицею" Зеленського може стати і передмістя Ростова.

Дематюкація України

Кількість нецензурної лексики в соцмережах цього тижня багаторазово перевищила всі звичні норми. Навіть інтелігенти в п'ятому поколінні і доктори філософських наук вважали своїм обов'язком вставити в свої пости в Фейсбуці один-два найдобірніших матюки.

Небачене виверження мату було викликано законопроектом, поданим народним депутатом України Ольгою Богомолець "Про протидію лихослів'ю", який здобув велику популярність під назвою "Дематюкація мови".

Проект передбачає запровадження адміністративних штрафів, виправних робіт і навіть арешти за матюки в ЗМІ або на публіці. Що характерно, всі кошти від штрафів повинні йти в Український культурний фонд.

Ольга Богомолець запропонувала позбавити українську мову від мату Антикор

У багатьох відразу виник когнітивний дисонанс. Тобто, якщо людина хоче підтримати рідну культуру матеріально, то треба матюкатися триповерховим матом і частіше. А чи може меценат, який лихословить і постійно наповнює коштами Український культурний фонд – переслідуватися державою? І що тепер фанам співати на стадіонах "Путін - ..." і після цього голосно пищати до розриву зв'язок? А Лесю Подерев'янському краще відразу продати "все своє майно", і на всі гроші купити мільйон пурпурових троянд Богомолець.

Але найбільш нокаутуючий удар по законопроекту оригінально, але неймовірно вишукано завдала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, влучно і точно застосована лайка, що описує відношення людини до ситуації, і не спрямована на те, щоб образити співрозмовника, корисна для здоров'я. А ось стримувати себе в таких ситуаціях, якраз навпаки – вірна дорога в могилу. І хто тут після цього "доктор смерть", Ольго Богомолець?

До речі, в законопроекті є цікавий момент – перелік заборонених слів повинен ухвалити Кабінет міністрів. Спробуємо уявити, як це буде відбуватися.

Прем'єр: "Панове, в список заборонених пропонують внести вираз "Уйоб#й на #уй".

Міністр ДержНС: "Володимире Олександровичу, я категорично проти – ми таким чином різко знизимо нормативи з евакуації населення з небезпечних місць..."

Насправді, ні для кого секрет, що автор законопроекту просто хотіла спіймати трішки безкоштовного хайпу в розпал передвиборної кампанії. Немає сумнівів, що Ольга Богомолець багаторазово перевиконала свою задачу.

Щедрий Путін

Цього тижні президент Росії Володимир Путін зустрівся в Римі з Папою Римським Франциском. Господар Кремля на годину спізнився на зустріч з намісником Святого престолу. Але очікування Франциска було щедро винагороджено. Адже Путін подарував Папі DVD-диск із фільмом Андрія Кончаловського "Гріх" про життя Мікеланджело.

Деякі несвідомі критики почали висміювати архаїчний і не "за рангом" подарунок Папі від глави Росії. Однак, за інсайдерською інформацією близького до Кремля телеграм-каналу "Витівники зі Спаської вежі", презент Франциску повинен був бути зовсім іншим і відповідати високому рівню його Святейшейства.

Путін зробив Папі Римському "гріховний" подарунок

Спочатку Путін віз на подарунок Папі трьох ведмедиць у кокошниках, що грають на балалайці, козачий хор імені шостого відділення ФСБ Росії, серію гігантських матрьошок роботи Зураба Церетелі з обличчям Аліни Кабаєвої, а також дві тонни комплекту вінілових платівок "Всі пісні Кобзона".

Путін зробив Папі Римському "гріховний" подарунок

Тільки завдяки мужності швейцарських гвардійців і дипломатичному хисту папського нунція, Ватикану вдалося знизити "крутість" подарунка Кремля до DVD-диска, а решту – відвести на дачу Сільвіо Берлусконі.

Залишилася невирішеною тільки одна проблема – знайти у Вічному місті DVD-плеєр для перегляду Папою "щедрого" подарунка Путіна.

Ваш "страусознавець", Роман Лазоренко

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