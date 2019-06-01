Премія "Страуса": "прикид" Зеленського, повернення Міхо і співоча Рада

Великі письменники і поети намагаються, як відомо, жити за принципом "ні дня без рядка". У свою чергу, президент Володимир Зеленський творчо переробив античну традицію і з перших днів каденції дотримується правила — ні дня без хайпа.

Спочатку очільник держави привітав киян із Днем міста. Все б нічого, але Володимиру Олександровичу або його спічрайтеру захотілося розбавити пафос чергового привітання дещицею щирості простого криворізького хлопця "з народу".

"Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро, це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги", — написав у привітанні голова держави.

Не сперечаємося, бідний і голодний студент із провінції, можливо, якраз і знайде станцію метро за запахом шаурми. Але все ж при цьому аромат близькосхідної страви навряд чи асоціюється у корінних киян із символом великого міста Булгакова і Паустовського. Та й криворізька ліміта, простий син юриста Володимир вже, напевно, років 15, як мільйонер. І напевно давно може дозволити собі вдихати аромати кращих ресторанів столиці.

Але, не однієї шаурмою були ситі шанувальники і опоненти молодого президента. На тижні Зеленський зробив похвальну начебто річ — відвідав передову на Донбасі. Проте опубліковані фото моментально розійшлися на меми в соцмережах. У прифронтовій зоні Володимир Олександрович ходив по окопах і бліндажах у сорочці небесного кольору, що ніяк не в'яжеться з елементарними правилами безпеки.

Президент України Володимир Зеленський на передовій Сайт президента України

Слава Богу, що Станиця Луганська сьогодні одна з найспокійніших точок на лінії фронту — там не стріляють з 2015 року, але навіщо ж так спокушати долю? З іншого боку, злі язики запевняють, що якби худенького Зеленського одягли в фірмовий зелений камуфляж, то його просто неможливо було б знайти на фото серед рослих і плечистих охоронців. Для безпеки дуже навіть добре, а ось для піару в стилі мілітарі— на жаль...

Президент України Володимир Зеленський на передовій Сайт президента України

Втім, якщо сорочка лідера держави на передовій у донецьких степах і є предметом дискусії, то суто внутрішньої. А ось приймати в такому прикиді (сорочка з засуканими рукавами) голів міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасу і Жан-Іва Ле Дріана — вже міжнародний моветон і пахне дипломатичним скандалом.

Загалом, фраза спікера Парубія, сказана ним відразу після церемонії інавгурації "було весело", як не можна краще характеризує перші дні президентства Зеленського.

Повернення Міхо

Повернення в Україну колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі стало політичною сенсацією тижня. Ненависний для Михайла Ніколозович колишній "друг" Петро Порошенко владу втратив, але всі ми пам'ятаємо про гарячу перепалку грузинського вигнанця з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. А перед Арсеном Борисовичем у компліментах останнім часом розсипався не тільки простий президент Володимир, але навіть сам Ігор Валерійович Коломойський.

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну

Втім, Саакашвілі був приречений повернутися в Україну одразу після того, як після перебування на даху київського будинку заслужив горде прізвисько "Карлсон". А він, як відомо, хоч і полетів, але обіцяв повернутися.

Навіщо повернули Саакашвілі, здогадатися не важко. Колись Міхо грізно говорив про колишнього власника "Приватбанку" таке: "Коли ми будемо при владі. Щоб ніхто не сумнівався, Коломойський буде сидіти! І жодна Швейцарія його не врятує. При моїх зв'язках таких, як він, я дістану з Швейцарії і з Малайзії".

Ймовірно, тепер настала черга потужним грузинським криголамом пройтися по реноме іншого олігарха, у якого за час відсутності в країні Коломойського накопичилося підозріло багато заводів і чемпіонських титулів з футболу.

Але все ж, як вони наївні — всі ті українські "творці президентів", хто збирається всерйоз управляти таким вулканом, як Міхеїл Саакашвілі. Мишико з тієї плеяди політиків, яких приручити неможливо і які гуляють політичною мізансценою самі по собі.

Можливо, через пару років новинні стрічки інформагентств будуть сприйматися нами, як погане дежавю: "Позбавлений президентом Зеленським громадянства Михайло Саакашвілі прорвав разом з прихильниками оточення на кордоні і повернувся в Україну. Саакашвілі заявив, що йде на Київ звільняти столицю від "бариг".

Данилюк і ситуаційна кімната

Призначений цього тижні секретарем Ради національної безпеки і оборони, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк відправився відразу не на своє нове робоче місце, а чомусь у ситуативну кімнату в Адміністрації президента України.

Зайшов і жахнувся — звідти пропали монітори і сервери, на яких нібито зберігалася секретна інформація.

Пізніше з'ясувалося, що монітори і сервери були орендовані колишнім президентом Петром Порошенком. Тому Петро Олексійович як патентований "барига" повернув все орендодавцю.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, коментуючи скандал, підкреслив, що техніка в головному ситуаційному центрі РНБО "знаходиться під надійною охороною і працює в штатному режимі".

Загалом, як в старому анекдоті — загублена ложечка знайшлася, але осад залишився.

А все ж добре, що на сьомий день президентства у воюючій країні знайшлася людина, яка зайшла в таку "потрібну" ситуаційну кімнату. І якби не Данилюк, то зникнення моніторів, можливо, була б виявлене тільки до початку каденції вже нового президента. Відзначимо, що "шкідливий" пастор, хоч і натякнув, що в РНБО все на своїх місцях, але, напевно, зі шкідливості не вказав номер кімнати в ситуаційному центрі Радбезу. Але віримо, що Олександр Данилюк як компетентний професіонал, незважаючи на злісний опір старої влади, незабаром знайде своє робоче місце і навіть, можливо, потішить нас новим відео звідти.

Співоча Рада

Як відомо, кожна сесія Верховної Ради за традицією відкривається гімном України у виконанні хору імені Верьовки.

Традиція зрозуміла. Співаючі самостійно депутати без слуху здатні зіпсувати навіть таку геніальну річ, як національний гімн. Однак цілком можливо, що в новій Раді можна буде легко обійтися і без запрошених артистів.

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук представив свою партію "Голос"

Судіть самі, в Раду на чолі партії "Голос" йде фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Компанію йому складе співачка Оля Полякова, яка заявила, що створює свою політичну партію.

Також ходять наполегливі чутки, що щастя в політиці хоче спробувати Олег Винник. Співаючий на виступах актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков, відомий під псевдонімом "Юзик", теж піде на дострокові парламентські вибори від партії "Слуга народу".

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук йде в політику

Оля Полякова створила партію подробиці

А якщо зі старого складу Ради знову пройдуть Поплавський і Білозір, виступ хору Верьовки і зовсім буде виглядати недоречною конкуренцією.

І старий національний анекдот тепер будуть розповідати на новий лад:

- Куме, ви чули, який парламент найгірший в Європі?.. - ... Зате наші - краще за всіх у світі співають!

Ваш "страусознавець" Роман Лазоренко

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