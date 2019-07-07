Премия Страуса: позор Зеленского, дематюкация Украины и щедрый Путин

Когда историки начнут изучать каденцию президентства Владимира Зеленского, они наверняка попытаются понять, почему у этого милого молодого человека, с аппетитом кушающего шаурму и задиристо бегающего по фонтанам, получилось все так, как получилось.

А ведь разгадка на самом-то деле проста. Помните, как пели в культовом советском мультике "Приключения капитана Врунгеля" студии "Киевнаучфильм": "Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Так вот после того, как Администрацию Президента переименовали в ОПУ (Офис Президента Украины. – Ред.), весь документооборот на Банковой идет явно через ОПУ. И результат, как это ни парадоксально, налицо.

Владимир Зеленский Коллаж

Так, авторы сообщения на сайте главы государства о посещении Владимиром Зеленским Канады сделали невероятное географическое открытие — столицей страны Кленового листа назван город Торонто.

Печально не только то, что в Офисе президента не знают, что столицей одной из ведущих стран мира и близкого союзника Украины является Оттава. Грустно то, что "географы" Зеленского из ОПы поленились поднять попу, чтобы с помощью гугла и Википедии избавить своего шефа от очередного позора. Невежество, помноженное на самоуверенность пэтэушника, — это страшная сила.

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады Скриншот

С другой стороны, есть мнение, что никакой ошибки в географии нет. Это просто творческое развитие знаменитого послания президента о том, что "все мы теперь президенты". И теперь любой город, который посещает президент Владимир, автоматически становится столицей.

Как во времена Чингисхана — где ставка великого хана, там и центр Ойкумены. Есть только опасение, что если зашквары шестого президента и его молодой команды будут продолжаться в таком же темпе — новой "столицей" Зеленского может стать и предместье Ростова.

Дематюкация Украины

Количество обсценной лексики в соцсетях на этой неделе многократно превысило все привычные нормы. Даже интеллигенты в пятом поколении и доктора философских наук считали своим долгом вставить в свои посты в Фейсбуке парочку-другую самых отборных матюков.

Невиданное извержение мата было вызвано законопроектом, поданным народным депутатом Украины Ольгой Богомолец "О противодействии сквернословию", который получил большую известность под названием "Дематюкация языка".

Проект предусматривает введение административных штрафов, исправительных работ и даже аресты за матюки в СМИ или на публике. Что характерно, все средства от штрафов должны идти в Украинский культурный фонд.

Ольга Богомолец предложила избавить украинский язык от мата Антикор

У многих сразу возник когнитивный диссонанс. То есть, если человек хочет поддержать родную культуру материально, то надо материться трехэтажным матом и почаще. А может ли меценат, который сквернословит и постоянно наполняет средствами Украинский культурный фонд — преследоваться государством? И что теперь фанам петь на стадионах "Путин - ..." и после этого громко пищать до разрыва связок? А Лесю Подервянскому лучше сразу продать "весь свой кров", и на все деньги купить миллион алых роз Богомолец.

Но самый нокаутирующий удар по законопроекту оригинально, но невероятно изысканно нанесла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, метко и точно примененная брань, описывающая отношение человека к ситуации, и не направленная на то, чтобы обидеть собеседника, полезна для здоровья. А вот сдерживать себя в таких ситуациях, как раз наоборот — верная дорога в могилу. И кто тут после этого "доктор смерть", Ольга Богомолец?

Кстати, в законопроекте есть интересный момент — перечень запрещенных слов должен принять Кабинет министров. Попробуем представить, как это будет происходить.

Премьер: "Господа, в список запрещенных предлагают внести выражение "Уеб#вай на #уй".

Министр ГосЧС: "Владимир Александрович, я категорически против — мы таким образом резко снизим нормативы по эвакуации населения из опасных мест..."

На самом деле, ни для кого секрет, что автор законопроекта просто хотела поймать немножко бесплатного хайпа в разгар предвыборной кампании. Нет сомнений, что Ольга Богомолец многократно перевыполнила свою задачу.

Щедрый Путин

На этой неделе президент России Владимир Путин встретился в Риме с Папой Римским Франциском. Хозяин Кремля на час опоздал на встречу с наместником Святого престола. Но ожидание Франциска было щедро вознаграждено. Ведь Путин подарил папе DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни Микеланджело.

Некоторые несознательные критики принялись осмеивать архаичный и не "по рангу" подарок Папе от главы России. Однако, по инсайдерской информации близкого к Кремлю телеграм-канала "Затейники со Спасской башни", презент Франциску должен был быть совсем другим и соответствовать высокому уровню его Святейшейства.

Путин сделал Папе Римскому "греховный" подарок

Первоначально Путин вез в подарок Папе трех медведиц в кокошниках, играющих на балалайке, казачий хор имени шестого отделения ФСБ России, серию гигантских матрешок работы Зураба Церетели с лицом Алины Кабаевой, а также две тонны комплекта виниловых пластинок "Все песни Кобзона".

Путин сделал Папе Римскому "греховный" подарок

Только благодаря мужеству швейцарских гвардейцев и дипломатическому таланту папского нунция, Ватикану удалось снизить "крутость" подарка Кремля до DVD-диска, а остальное – отвезти на дачу Сильвио Берлускони.

Осталась нерешенной только одна проблема - найти в Вечном городе DVD-плеер для просмотра Папой "щедрого" подарка Путина.

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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