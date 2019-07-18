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"Це знак": в Одесі під час агітконцерта з неба впав фалоімітатор

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Під час агітаційного концерту одного в Одесі невідомі скинули з дрона на сцену величезний фалоімітатор.

Квадрокоптер літав біля сцени в парку Горького під час концерту на підтримку кандидата в нардепи Євгена Червоненка. Інцидент стався ввечері в середу, 17 липня, повідомляє Оblvesti.

Дрон у Одесі

Дрон у Одесі

oblvesti.com.ua

Фалоімітатор скинули під сцену

Фалоімітатор скинули під сцену

oblvesti.com.ua

Дрон покружляв кілька хвилин над глядачам, а після скинув фалос під сцену. Невідомі хулігани кинули літальний апарат в парку, пізніше його виявили поліцейські.

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"А в Одесі політичний креатив росте на очах. У парку Горького він доріс до величезного гумового члена, який "невідомі хулігани "запустили в небо, прикріпивши його до дрону, рівно перед агітаційним концертом Червоненко. Пізніше мега-фалос скинули на сцену", - написала в Facebook Олена Лебеденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома співачка виступила в Харкові і потрапила в скандал через екс-регіонала.

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Місце
Україна Одеса
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Небесная кара(( Куем полбу каждому рагулю
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Poroshenko Petro, коцы много лет с куем чечена в жопе живут и еще за это плотят 1500000000 доляров
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