"Це знак": в Одесі під час агітконцерта з неба впав фалоімітатор

Під час агітаційного концерту одного в Одесі невідомі скинули з дрона на сцену величезний фалоімітатор.

Квадрокоптер літав біля сцени в парку Горького під час концерту на підтримку кандидата в нардепи Євгена Червоненка. Інцидент стався ввечері в середу, 17 липня, повідомляє Оblvesti.

Дрон у Одесі oblvesti.com.ua

Фалоімітатор скинули під сцену oblvesti.com.ua

Дрон покружляв кілька хвилин над глядачам, а після скинув фалос під сцену. Невідомі хулігани кинули літальний апарат в парку, пізніше його виявили поліцейські.

"А в Одесі політичний креатив росте на очах. У парку Горького він доріс до величезного гумового члена, який "невідомі хулігани "запустили в небо, прикріпивши його до дрону, рівно перед агітаційним концертом Червоненко. Пізніше мега-фалос скинули на сцену", - написала в Facebook Олена Лебеденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома співачка виступила в Харкові і потрапила в скандал через екс-регіонала.

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