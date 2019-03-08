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У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

6.7тЧитати матеріал російською

У центрі Львова 8 березня чоловік вбрався пенісом і закликав вставати за права жінок.

Як повідомляє Zaxid.net, ця людина була учасником мітингу "Права жінок – права людини", який організував центр "Жіноча перспектива".

Акція проходила в історичному центрі міста. Учасники зібралися на Площі Ринок з плакатами, на яких було написано "Рівні умови праці для всіх", "Стоп насильству щодо жінок", "Говори! Не мовчи!", "Мама терпіла, а я не буду".

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

Zaxid.net

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У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

Одночасно проходила акція традиційних сімейних цінностей. Жінки тримали плакати "Моє свято – День матері", "Проти гендерних квот", "Не для феміністок весна настала, не для перегною лівацьких ідей танув сніг".

На заходах були видатні львів'яни та іноземці – дослідниці, історікіні, активістки та активісти, які наголошували на необхідності врегулювання проблеми насильства. Вони вимагали збільшити кількість жінок у владі, викорінити різницю в оплаті праці, а також прибрати стереотип про те, що жінка повинна бути "берегинею домашнього вогнища".

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

У Львові чоловік вбрався пенісом і встав за жінок: фотофакт

"032"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві праворадикальні організації намагалися зірвати марш феміністок 8 березня. Відбулися короткі зіткнення з поліцією, які завершилися затриманнями.

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Тема
8 березня
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
протест
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Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
У кастрюлеголовых весеннее обострение.
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