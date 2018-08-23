Відлуння "совка": в Мелітополі на День Прапора постраждала дитина

У Мелітополі (Запорізька область) під час святкування Дня Прапора України постраждала дитина через недбалість організаторів.

Так, дівчинці з місцевого танцювального колективу, яка виступала на заході, стало погано: перебуваючи довгий час на пекучому сонці, вона втратила свідомість, пише видання "Местные вести".

Місцеві жителі зазначили, що інцидент трапився через недбале ставлення до організації заходу, оскільки початок дійства затримали, а також місцеві депутати занадто довго "змагалися у красномовстві". При цьому під час привітань і виступів запрошених діти змушені були постійно перебувати на вулиці під сонцем.

Местные вести

"Діти продовжують втрачати свідомість, стоячи на сонці, а організатори наполегливо протягують на свято глибокий "совок", - зазначили у виданні.

Поруч з постраждалою дівчинкою була педагог, яка вчасно помітила, що вихованиці стало погано. Коли дівчинка падала, вчителька підхопила її, не давши травмуватись.

"Ну скільки ще має впасти дітей, щоб їх перестали вишиковувати на сонці "для краси"? Адже можна було до моменту виступу залишити дітей у тіні? Можна! Але ні, "показуха" важливіша", - різко зазначили очевидці інциденту.

Як писав OBOZREVATEL, щорічно 23 серпня відзначається День Державного Прапора України. Це свято було затверджене президентом України Леонідом Кучмою у 2004 році. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада прийняла Закон, затвердивши поєднання цих кольорів як прапор Української Народної Республіки.