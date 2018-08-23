"Ще повернеться у Севастополь!" У мережі ажіотаж через День Прапора України

23 серпня у мережі ажіотаж навколо святкування Дня Державного Прапора України.

OBOZREVATEL зібрав святкові пости політиків, відомих громадських діячів та інших українців у Facebook і Twitter.

"Державний Прапор України - священний оберіг, символ єдності та непереможності нашого народу", - написав у Twitter президент Петро Порошенко.

Також пост від імені Порошенка з'явився на його сторінці у Facebook.

"Наш Прапор повернеться в Донецьк, Луганськ і Севастополь! З Днем Державного Прапора, шановні українці! Слава Україні!", - пообіцяв віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.

Багато блогерів, компаній і військових також опублікували пости з привітаннями до свята.

До привітань приєднався і відомий український музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарук. Він згадав, як ще в радянські часи потрапив в школі в неприємності через прапор України на лацкані свого піджака.

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