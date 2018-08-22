День прапора 2018: як його святкують в Україні

23 серпня відзначається День Державного прапора України. Це свято було затверджене президентом України Леонідом Кучмою у 2004 році. Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року, коли Центральна Рада прийняла Закон, затвердивши поєднання цих кольорів як прапор Української Народної Республіки.

У цей день 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей прапор досі, як реліквія, зберігається під склом у музеї ВРУ. Про те, як святкуватимуть День прапора в різних містах України розповідає OBOZREVATEL.

Кольори українського прапора досі викликають багато суперечок: одні кажуть, що прапор повинен бути синьо-жовтим, а інші навпаки - жовто-синім. Згідно з популярною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій - небо над ними.

4 вересня 1991 синьо-жовтий національний прапор було урочисто піднято над будівлею парламенту, а 18 вересня Президія Верховної Ради України своєю Постановою "Про прапор України" фактично надала йому статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором почали зустрічати іноземних гостей, давати присягу військовослужбовці, і працювати посольства України.

День Прапора в Києві

8:30 - встановлення національного рекорду "Найдовший державний прапор України".

9:00 - церемонія урочистого підняття Державного прапора України біля будівлі Київської міської ради і в районах Києва.

День Прапора у Львові

09:00 - 9:10 - урочиста церемонія підняття Державного Прапора України біля Львівської ОДА.

9:10 - 9:25 - урочиста хода роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України.

9:25 - 10:00 - художня частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

День Прапора в Ужгороді

9:00 - біля флагштока на площі Народній нестимуть почесну варту військові Національної гвардії України.

11:00 - на головній площі Закарпаття розпочнуться урочистості з нагоди державних свят.

День Прапора в Луцьку

09:00 - урочистості з нагоди Дня Державного прапора України (Площа перед Луцькою міською радою).

12:00 - конкурс малюнка на асфальті "Державні символи України" (Площа перед ДРАЦом).

17:00 - флешмоб козацького бойового мистецтва, майстер-клас із бойового гопака (Майдан Президента Грушевського).

День Прапора в Дніпрі

9:00 - у центрі Дніпра навпроти Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького на 72-метровому флагштоку розгорнуть величезний прапор України.

День Прапора в Чернівцях

8:30 - на Соборній площі відбудеться підняття Державного Прапора України та червоно-чорного прапора.

8:45 - 9:00 - хода учасників із Соборної до Центральної площі з розгорнутими полотнищами синьо-жовтого і червоно-чорного прапорів.

9:00 - урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на Центральній площі.

День Прапора в Хмельницькому

9.00 - церемонія урочистого підняття Державного Прапора України. Місце: майдан Незалежності.

16:00 - концертна програма з нагоди Дня Державного прапора України та Дня Незалежності біля спортивно-культурного центру "Плоскирів".

День Прапора в Сумах

18:30 - парад вишиванок (старт від агентства промоції "Суми", вул. Соборна 27).

19.00 - 20:30 - концертно-розважальна програма.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Київ готується до Дня незалежності України.