У Запоріжжі помітили небезпечного отруйного павука: фото

Мешканка Запоріжжя помітила небезпечного отруйного павука. За попередньою інформацією – це воронковий павук.

Павук названий та так через те, що він плете павутину в формі воронки. Фото опублікували на сторінці "Оnenewszp" в соціальній мережі Instagram.

pexels.com

Зазвичай павук не агресивний, але схильний захищатися. При укусі слід звернутися до лікаря, оскільки безліч підвидів мають різні токсини. Особливо небезпечно, якщо своїми хеліцерами він пошкоджує шкіру.

"Біжи від нього, як можна швидше", "В Україну тропічний клімат приходить 100%", "Це хіба не тарантул?", "Воронковий павук. Можна тільки сказати що від такого павука потрібно триматися на відстані. Він отруйний. Прокусить не тільки шкіру але і нігтьову пластину, особливо дитячу", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в місті Лозова, яке знаходиться в Харківській області помітили небезпечних отруйних павуків. Місцеві жителі припустили, що це південноруські тарантули. Укус цієї комахи викликає місцевий набряк.

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