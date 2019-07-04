ГлавнаяНовости
МоваЯзык
КияниМедОбоз

/Новости

В Запорожье заметили опасного ядовитого паука: фото

445Читать материал на украинском

Жительница Запорожья заметила опасного ядовитого паука. По предварительно информации – это воронковый паук.

Паук назван та так из-за того, что он плетет паутину в форме воронки. Фото опубликовали на странице "Оnenewszp" в социальной сети Instagram.

В Запорожье заметили опасного ядовитого паука: фото

pexels.com

Новости
В Ужгороде нашли таинственное подземелье посреди города: появились фото

Обычно паук не агрессивен, но склонен защищаться. При укусе следует обратиться к врачу, так как множество подвидов имеют различные токсины. Особенно опасно, если своими хелицерами он повреждает кожу.

"Беги от него, как можно быстрее", "В Украину тропический климат приходит 100%", "Это разве не тарантул?", "Воронковый паук. Можно только сказать что от такого паука нужно держаться на расстоянии. Он ядовит. Прокусит не только кожу но и ногтевую пластину, особенно детскую", - пишут в сети.

В Запорожье заметили опасного ядовитого паука: фото
В Запорожье заметили опасного ядовитого паука: фото
В Запорожье заметили опасного ядовитого паука: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Лозовая, который находится в Харьковской области заметили опасных ядовитых пауков. Местные жители предположили, что это южнорусские тарантулы. Укус этого насекомого вызывает местный отек.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
Тег
Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel