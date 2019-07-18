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У Львові знищили мозаїку часів СРСР: фото

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У Львові забудовник знищив мозаїку магазину "Океан", яку обіцяв не чіпати, хоча вона була створена ще за часів СРСР.

Про це йдеться в співтоваристві "Зручне місто" у Facebook, де уточнюється, що автором твору був Володимир Патик.

"Ми хотіли б вірити, що її акуратно демонтували і потім відновлять, але щось не схоже, особливо, якщо подивитися на її залишки на вибитій стіні", – йдеться в повідомленні.

За часів СРСР

За часів СРСР

"Зручне місто" Facebook

Новини
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У співтоваристві також надали фото до і після того, як забудовник знищив малюнок на стіні. Користувачі засмутилися, зазначивши, що мозаїка була дуже милою.

"Дуже шкода. Чи не великий твір архітектурної думки, але вони були дуже милі. Веселі різнокольорові рибки, до яких усі звикли. Вони надавали якийсь колорит усій вулиці", "Її повинні були зберегти", – відреагували користувачі.

Будівництво на цьому місці

Будівництво на цьому місці

"Зручне місто" Facebook

У Львові знищили мозаїку часів СРСР: фото

"Зручне місто" Facebook

Будівництво

Будівництво

"Зручне місто" Facebook

Як виглядала до

Як виглядала до

"Зручне місто" Facebook

Як виглядала раніше

Як виглядала раніше

У Львові знищили мозаїку часів СРСР: фото

"Зручне місто" Facebook

У Львові знищили мозаїку часів СРСР: фото
У Львові знищили мозаїку часів СРСР: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати Львівської міської ради підтримали петицію про розморожування проекту будівництва метро в місті.

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Місце
Україна Львів
Тег
забудовник
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