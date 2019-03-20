Журналіст показав Київ із незвичного ракурсу

Журналіст Максим Іншаков показав Київ із незвичного ракурсу. Так, він об'єднав сучасні кольорові й старі чорно-білі знімки.

Незвичайні фото Іншаков опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

facebook.com/maks.inshakoff

На фото можна побачити парк ім. Тараса Шевченка, ЦУМ, Бессарабський ринок, Національний цирк та інші місця Києва.

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

facebook.com/maks.inshakoff

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі показали українське місто Дніпро з незвичного ракурсу – у форматі 360 градусів. Відповідні знімки зробив фотограф Денис Чубченко, відобразивши вулиці з висоти пташиного польоту у вигляді планети.

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