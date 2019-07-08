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"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві

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Киян обурила ситуація, яка сталася на одній зі станцій міської електрички. Так, городянин Олег Рівтін разом зі своєю 4-х місячною дитиною застряг в ліфті через те, що охоронець відключив його.

Рівтін на своїй сторінці в Facebook зазначив, що для відновлення роботи ліфта йому довелося стукати в двері і кричати.

"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві

facebook.com/oleg.rivtin

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"Ліфт, якого всі так довго чекали, за замовчуванням закритий, просто вимкнений. Щоб ним скористатися, потрібно розшукати охоронця, який оцінить необхідність включення і прийме рішення - поїдете ви або підете пішки. Звичайно, нам ліфт включили. Ми зайшли, піднялися, зробили пару фото, зайшли назад щоб спускатися і застрягли - світло згасло, кнопки стали неактивні. Натиснувши кнопку зі дзвіночком з динаміка почулося – "Абонент может Прийняти ваш дзвінок", - розповів Рівтін.

Як з'ясувалося, охоронець, вирішивши, що вниз вони не поїдуть, відключив ліфт.

"І ось стоїмо ми з 4-х місячною дитиною в цьому ліфті, що застряг без світла і повітря і думаємо – ну, що за пі**ець? Я почав шукати телефон Київпастрансу і стукати в двері. Охоронець почув і повернув заповітний рубильник", - написав чоловік.

Користувачі мережі обурилися через ситуацію, котра склалася.

"А якби охоронець не помітив?", "Це дно, так бути не повинно", "Просто жесть", "Я зовсім не здивований", - пишуть в мережі.

"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві
"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві
"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві
"Це дно!" Мережу розлютила розповідь про випадок на станції електрички в Києві

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві п'яний чоловік перекрив рух транспорту і кидався на перехожих. Так, невідомий влаштував дебош після того, як його висадили з трамвая. Надзвичайна подія сталася біля станції метро Контрактова площа.

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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