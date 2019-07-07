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Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

29.6тЧитати матеріал російською

На кількох міських пляжах Одеси зафіксовано викид нафтопродуктів.

Про це повідомляє "Думская", публікуючи відповідні фотографії та відео (щоб подивитися ролик, поскролльте новину вниз).

Відзначається, що забруднення пляжів – від Рів'єри до Нової Дофінівки – відпочивальники помітили 7 липня.

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Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

За словами очевидців, масляниста рідина, яку викинуло на берег, має запах мазуту і погано змивається з тіла і одягу.

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

Думская

Нагадаємо:

  • На початку червня в Одеській області й у самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір.

  • Причиною цвітіння води експерти називали розмноження мікроскопічних організмів – ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.

  • Еколог Олександр Соколенко заявив, що зелене Чорне море – наслідки забруднення, а також пояснив, чого побоюватися.

  • Після інциденту в МОЗ провели дослідження води на місцевих пляжах. Жителів і гостей Одеси попросили втримаються від купання, оскільки з'ясувалося, що вода в прибережній зоні не відповідає нормам.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які негативні ефекти можуть спостерігатися при контакті із зараженою водою.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
нафтаекологічна катастрофаЕкологіяфотографиивидеовідпочінокЧорне море
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Щоб тут кацaпские шавки не воняли - туристов в Крым это не вернет!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
На днях была инфа, что зашли корабли наты. Может их навоз?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ну шо свинопасы, убили пляжи неньки? А Крым-то наш!
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