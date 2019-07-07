Пляжі стали чорними: в Одесі сталася нова екологічна катастрофа

На кількох міських пляжах Одеси зафіксовано викид нафтопродуктів.

Про це повідомляє "Думская", публікуючи відповідні фотографії та відео (щоб подивитися ролик, поскролльте новину вниз).

Відзначається, що забруднення пляжів – від Рів'єри до Нової Дофінівки – відпочивальники помітили 7 липня.

Думская

За словами очевидців, масляниста рідина, яку викинуло на берег, має запах мазуту і погано змивається з тіла і одягу.

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Нагадаємо:

На початку червня в Одеській області й у самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір.

Причиною цвітіння води експерти називали розмноження мікроскопічних організмів – ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.

Еколог Олександр Соколенко заявив, що зелене Чорне море – наслідки забруднення, а також пояснив, чого побоюватися.

Після інциденту в МОЗ провели дослідження води на місцевих пляжах. Жителів і гостей Одеси попросили втримаються від купання, оскільки з'ясувалося, що вода в прибережній зоні не відповідає нормам.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які негативні ефекти можуть спостерігатися при контакті із зараженою водою.

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