Прикмети на 22 серпня: чого не можна робити

В народі 22 серпня називають Матвій Непогожий. Вважається, що літнього тепла з цього дня більше не буде. А ще Матвія вважали покровителем угод і торгівлі, тому в цей день люди починали готуватися до осінніх ярмарків.

Більше про прикмети цього дня розповідає CityOboz.

Прикмети pixabay.com

А ще в народі існувало повір'я, що в день Матвія до коров'ячого вимені прикріплюються змії, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня наші предки намагалися не випускати худобу з хліва і ретельно дотримувалися всіх звичаїв і прикмет, пов'язаних із цими тваринами. Так, господині в цей день не можна було доїти корову на самоті, а дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку - інакше у корови молоко пропаде.

Спостерігали предки і за погодою. У народі говорили, що "в цей день літній дощ з осіннім починають сперечатися" і відзначали, що якщо 22 серпня віє південний вітер із вихорами - зима буде сніжною. Сильний вітер у цей день вказував на те, що зима буде морозною, а дощ - що до кінця серпня буде погана погода. Тиха і спокійна погода вказувала на таку ж осінь і пізню зиму.

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