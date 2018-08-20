Прикмети на 21 серпня: народний календар

21 серпня в народі називають Мироном-Вітрогоном. Вважається, що в цей день дме сильний вітер. І до нього предки часто зверталися з замовляннями, особливо любовними.

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Прикмети pixabay.com

В повір'ях вітер часто уявляли як живу істоту, зазвичай - як суворого старого. А ще предки вірили, що різні вітри створюють янголи, яких Бог поставив із чотирьох сторін світу, і дмуть вони по черзі. Тому, якщо довго дув холодний вітер, вони зверталися до теплого янгола в надії, що ситуація зміниться.

Вітер ще використовували для замовлянь, особливо любовних. В народі вірили, що за допомогою нього юнак може приворожити дівчину, яка йому сподобалася. Для цього він повинен був вийти на перехрестя і вимовити особливе замовляння. І якщо після цього вітер починав дути йому в обличчя, то вважалося, що задумане ним виповниться.

Ще одне замовляння використовували, якщо дружина сумувала за чоловіком під час його від'їзду. Вважалося, що за допомогою вітру жінка могла передати йому свою тугу. Для цього спеціальні слова вона повинна була вимовити на світанку. Але було важливо, щоб вітер дув у тому напрямку, де перебував її коханий.

Існує і кілька прикмет, пов'язаних із погодою в цей день. У народі помітили, що вона вказує на те, яким буде січень. Якщо в цей день стоїть сильна спека або йде сильний дощ - то така погода буде і всю осінь. Ще в полудень 21 серпня дивилися на воду в річках і озерах - якщо вона тиха, то такою буде й осінь, а зима пройде без сильних хуртовин.

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