"Пластик міцніший за цеглу": у Києві "герой парковки" здивував мережу

У Києві черговий "герой парковки" здивував мережу зухвалою витівкою. Так, невідомий не просто залишив свій автомобіль у недозволеному місці, але і зніс частину перил на сходах житлової багатоповерхівки.

Користувачі мережі зазначили: незважаючи на те, що водій неправий у цій ситуації, сходи в будинку вже давно варто було відремонтувати. Фото розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

Інцидент стався на вулиці Івана Кудрі.

"Цікавенько: бампер пластиковий цілий, а сходи звалилася. Думаю, давно пора було сходи знести і нормально зробити, оскільки ці в аварійному стані", "Судячи з усього, сходи втомилася і обвалилася б від людини, котра могла на них спертися", — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві біля будинку по вул. Срібнокільській, 3б у ніч на 12 березня вибухнув автомобіль Porsche. Після цього полум'я перекинулося на припарковані поряд KIA і Audi.

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