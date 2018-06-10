Одеса вночі: в мережі показали чарівні фото

У мережі показали фотографії Парку Перемоги в Одесі, де нещодавно запрацювало різнокольорове підсвічування фонтану в ставку, розташованому з боку площі 10 Квітня.

Прогулюючись увечері в парку, люди можуть спостерігати світлове шоу з лампочок, встановлених по всьому периметру водойми ще взимку. Про це пише "Южный курьер".

Підсвічування включається близько 21:00, а різнокольорові дерева перетворюють парк у казковий світ. Фонтан починає працювати через півгодини і прекрасно доповнює романтичну атмосферу.

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

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