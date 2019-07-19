Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

Найглибше в Україні озеро Світязь, яке розташоване у Волинській області, дуже обміліло. Вода відійшла від берега на десятки метрів.

Протягом останніх декількох тижнів водойма зменшується просто на очах. Екологи пов'язують це з відсутністю опадів, пише "Апостроф".

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За словами фахівців, ситуація на озері Світязь складна, але значно гірше буде, якщо озеро замерзне за низького рівня води. Це призведе до загибелі великої частини рослин і тварин.

Експерт із управління природоохоронною діяльністю Максим Сорока зазначив, що зараз необхідно провести ретельні дослідження і підготуватися утримувати воду під час осінніх дощів.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області 20 червня обвалився залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава. Місцеві жителі залишилися без сполучення з іншими населеними пунктами.

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