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Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

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Найглибше в Україні озеро Світязь, яке розташоване у Волинській області, дуже обміліло. Вода відійшла від берега на десятки метрів.

Протягом останніх декількох тижнів водойма зменшується просто на очах. Екологи пов'язують це з відсутністю опадів, пише "Апостроф".

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

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За словами фахівців, ситуація на озері Світязь складна, але значно гірше буде, якщо озеро замерзне за низького рівня води. Це призведе до загибелі великої частини рослин і тварин.

Експерт із управління природоохоронною діяльністю Максим Сорока зазначив, що зараз необхідно провести ретельні дослідження і підготуватися утримувати воду під час осінніх дощів.

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Найглибше озеро України на межі катастрофи: що з ним

apostrophe.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області 20 червня обвалився залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава. Місцеві жителі залишилися без сполучення з іншими населеними пунктами.

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Аносов Александр
Аносов Александр
как удерживать? кастрюлями черпать??
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вы все врете!!! Такое возможно только в Крыму или Донбассе. Роксолана не даст соврать.
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