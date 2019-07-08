На популярному українському курорті навала медуз: опубліковані відео

На популярному курорті Кирилівка на Азовському морі навала величезних медуз-корнеротів. Вони масово прибилися до берега і доставляють безліч незручностей відпочиваючим.

Крім того, ці медузи можуть вжалити і залишити опіки на тілі. Відео з курорту розмістили на сторінці "its_zp" в соціальній мережі Instagram.

nashemisto.dp.ua

"Замість навали відпочивальників, в Кирилівці навала медуз. Можливо м'яко кажучи не зовсім вдалий старт сезону, змусить власників баз задуматися про ціни і сервіс", - написав автор відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в місті Лозова, який знаходиться в Харківській області помітили небезпечних отруйних павуків. Місцеві жителі припустили, що це південноруські тарантули. Укус цієї комахи викликає місцевий набряк.

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