На популярном украинском курорте нашествие медуз: опубликованы видео

На популярном курорте Кирилловка на Азовском море нашествие огромных медуз-корнерот. Они массово прибились к берегу и доставляют множество неудобств отдыхающим.

Кроме того, эти медузы могут ужалить и оставить ожоги на теле. Видео с курорта разместили на странице "its_zp" в социальной сети Instagram.

nashemisto.dp.ua

"Вместо нашествия отдыхающих, в Кирилловке нашествие медуз. Возможно мягко говоря не совсем удачный старт сезона, заставит владельцев баз задуматься о ценах и сервисе", - написал автор видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Лозовая, который находится в Харьковской области заметили опасных ядовитых пауков. Местные жители предположили, что это южнорусские тарантулы. Укус этого насекомого вызывает местный отек.

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