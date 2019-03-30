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Година Землі: що це таке і коли українцям треба вимкнути світло

3.2тЧитати матеріал російською

У всьому світі 30 березня пройде глобальна міжнародна акція Година Землі (Earth Hour), організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF).

Її проводять щороку в одну з останніх субот березня, коли потрібно на одну годину вимкнути світло та інші електроприлади.

Година Землі проводиться, щоб виховати в жителях планети дбайливе ставлення до природи. Це заклик до заходів щодо збереження клімату і турботи про її обмежені ресурси.

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Всі бажаючі українці, які захочуть приєднатися до акції, повинні вимкнути світло у всіх приміщеннях рівно на одну годину – з 19:30 по 20:30 за Києвом.

Година Землі (Earth Hour)

Година Землі (Earth Hour)

Паралельно в цей же час згаснуть підсвічування на головних визначних пам'ятках планети в різних куточках світу. Світла не буде на Емпайр-стейт-білдінг, мосту "Золоті ворота", в Колізеї, в Оперному театрі в Сіднеї, на Ейфелевій вежі, в Акрополі і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня відзначають кілька історичних подій, а також пам'ятних дат. Так, в цей день проходить не тільки "година Землі", але й іменини Теплого Олексія. Також ця дата ознаменувалася народженням легендарного художника Вінсента Ван Гога.

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Місце
Україна
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