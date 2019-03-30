Час Земли: что это такое и когда украинцам нужно выключить свет

Во всем мире 30 марта пройдет глобальная международная акция Час Земли (Earth Hour), организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF).

Ее проводят ежегодно в одну из последних суббот марта, когда нужно на один час выключить свет и другие электроприборы.

Час Земли проводится, чтобы привить жителям планеты бережное отношение к природе. Это призыв к мерам по сохранению климата и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Все желающие украинцы, которые захотят присоединиться к акции, должны выключить свет во всех помещениях ровно на один час – с 19:30 по 20:30 по Киеву.

Час Земли (Earth Hour)

Параллельно в это же время погаснут подсветки на главных достопримечательностях планеты в разных уголочках мира. Света не будет на Эмпайр-стейт-билдинг, мосту "Золотые ворота", в Колизее, в Оперном театре в Сиднее, на Эйфелевой башне, в Акрополе и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта отмечают несколько исторических событий, а также памятных дат. Так, в этот день проходит не только "час Земли", но и именины Теплого Алексея. Также эта дата ознаменовалась рождением легендарного художника Винсента Ван Гога.

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