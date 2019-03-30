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Час Земли: что это такое и когда украинцам нужно выключить свет

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Во всем мире 30 марта пройдет глобальная международная акция Час Земли (Earth Hour), организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF).

Ее проводят ежегодно в одну из последних суббот марта, когда нужно на один час выключить свет и другие электроприборы.

Час Земли проводится, чтобы привить жителям планеты бережное отношение к природе. Это призыв к мерам по сохранению климата и заботы об ее ограниченных ресурсах.

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Все желающие украинцы, которые захотят присоединиться к акции, должны выключить свет во всех помещениях ровно на один час – с 19:30 по 20:30 по Киеву.

Час Земли (Earth Hour)

Час Земли (Earth Hour)

Параллельно в это же время погаснут подсветки на главных достопримечательностях планеты в разных уголочках мира. Света не будет на Эмпайр-стейт-билдинг, мосту "Золотые ворота", в Колизее, в Оперном театре в Сиднее, на Эйфелевой башне, в Акрополе и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта отмечают несколько исторических событий, а также памятных дат. Так, в этот день проходит не только "час Земли", но и именины Теплого Алексея. Также эта дата ознаменовалась рождением легендарного художника Винсента Ван Гога.

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Место
Украина
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