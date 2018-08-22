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Чи потрібен Україні парад на День Незалежності? Журналіст відповів на гостре запитання

1.6тЧитати новину російською

Український журналіст Денис Попович відповів на питання "чи потрібен парад на День Незалежності?". За його словами, військові паради - це поширена загальносвітова практика.

Головна мета таких заходів - військово-патріотичне виховання, демонстрація досягнень ОПК, бойової потужності збройних сил, написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Парад потрібен. Коли мені ставлять таке запитання, я завжди відсилаю до історичного прикладу військового параду 7 листопада 1941 року в Москві. Це був пропагандистський захід, який підняв бойовий дух і дав сигнал про те, що СРСР рано списувати з рахунків. Для цього військовий парад потрібен і сучасній Україні. Ми повинні показати, що країна бореться, армія бореться і розвивається, отримує нову техніку. Це "перемога" на тлі численних "зрад", - каже журналіст.

Він повідомив, що парад зіпсує асфальт набагато менше, ніж рясні снігопади. Максимальна шкода - це невелика кількість подряпин.

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"Техніка потрібна на війні, а не на параді. Аргумент з 2014 року, коли проведення параду невдало збіглося з подіями під Іловайськом. Вийшов такий собі "бенкет під час чуми", після якого і почали говорити, що краще б її направили на фронт. Техніка, яку прогнали у 2014 році по Хрещатику, не зробила б погоди на фронті - передумови для поразки були закладені значно раніше. І зараз вже не 2014 рік", - каже Попович.

Крім того, за його словами, парад - це не пережиток радянського минулого, а нормальна світова практика.

"Якщо вже копнути дуже глибоко, то тріумфальні ходи римських імператорів і полководців - це теж свого роду військовий парад. Тим більше що військові паради не менш регулярно проводяться у Франції на День взяття Бастилії, з нагоди річниць висадки в Нормандії і завершення Першої світової війни. Військові паради проводилися в Польщі, країнах Балтії", - сказав він.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі несподівано відреагували на патріотичний жест влади у Тернополі.

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Kyiv.City
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
конечно проводите. быдло должно знать что у вас война, а то что-то Русские не идут.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Говном в дожди Куив не смыло,так щас копотью солярной засрут,движки на колымагах в усмерть убитые,хоть бы до параду доехали.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Конечно нужен. Как еще напомнить хохлам о том, что трусливое шароварное войско сбежало из Крыма и сидело в донбасских котлах.
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