Чи потрібен Україні парад на День Незалежності? Журналіст відповів на гостре запитання

Український журналіст Денис Попович відповів на питання "чи потрібен парад на День Незалежності?". За його словами, військові паради - це поширена загальносвітова практика.

Головна мета таких заходів - військово-патріотичне виховання, демонстрація досягнень ОПК, бойової потужності збройних сил, написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Парад потрібен. Коли мені ставлять таке запитання, я завжди відсилаю до історичного прикладу військового параду 7 листопада 1941 року в Москві. Це був пропагандистський захід, який підняв бойовий дух і дав сигнал про те, що СРСР рано списувати з рахунків. Для цього військовий парад потрібен і сучасній Україні. Ми повинні показати, що країна бореться, армія бореться і розвивається, отримує нову техніку. Це "перемога" на тлі численних "зрад", - каже журналіст.

Він повідомив, що парад зіпсує асфальт набагато менше, ніж рясні снігопади. Максимальна шкода - це невелика кількість подряпин.

"Техніка потрібна на війні, а не на параді. Аргумент з 2014 року, коли проведення параду невдало збіглося з подіями під Іловайськом. Вийшов такий собі "бенкет під час чуми", після якого і почали говорити, що краще б її направили на фронт. Техніка, яку прогнали у 2014 році по Хрещатику, не зробила б погоди на фронті - передумови для поразки були закладені значно раніше. І зараз вже не 2014 рік", - каже Попович.

Крім того, за його словами, парад - це не пережиток радянського минулого, а нормальна світова практика.

"Якщо вже копнути дуже глибоко, то тріумфальні ходи римських імператорів і полководців - це теж свого роду військовий парад. Тим більше що військові паради не менш регулярно проводяться у Франції на День взяття Бастилії, з нагоди річниць висадки в Нормандії і завершення Першої світової війни. Військові паради проводилися в Польщі, країнах Балтії", - сказав він.

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