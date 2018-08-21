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КияниМедОбоз

"Був би толк ..." У мережі несподівано відреагували на патріотичний жест влади в Тернополі

2.1тЧитати новину російською

У Тернополі будівлю місцевої ОДА підсвітили патріотичними кольорами, що викликало хвилю суперечок в соціальних мережах серед городян.

Так, Тернопільська облдержадміністрація у вечірній час доби сяє жовтим і синім відтінками. Знімки опублікували місцеві жителі в соціальній мережі.

Тернопільська ОДА

Facebook Lyudmila Riga

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Схоже на кінець світу: в мережі показали лякаючі кадри бурі в Тернополі

Традиційно думки городян розділилися: одні вважають, що таке нововведення прикрашає обласний центр, інші ж почали нарікати на місцеву владу через нераціональну витрату грошей, тим більше, у той час, коли в Тернополі відсутня подача гарячої води населенню і періодично жителям центральних районів відключають електрику .

Тернопільська ОДА

Facebook Lyudmila Riga

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станціях Київського метрополітену до кінця 2019 року вирішили встановити "революційне" ноу-хау: табло з таймером зворотного відліку, які будуть показувати пасажирам час, що залишився до прибуття поїзда.

Місце
УкраїнаТернопіль
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Немытые, но желто-блакитные!
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