"Був би толк ..." У мережі несподівано відреагували на патріотичний жест влади в Тернополі

У Тернополі будівлю місцевої ОДА підсвітили патріотичними кольорами, що викликало хвилю суперечок в соціальних мережах серед городян.

Так, Тернопільська облдержадміністрація у вечірній час доби сяє жовтим і синім відтінками. Знімки опублікували місцеві жителі в соціальній мережі.

Тернопільська ОДА Facebook Lyudmila Riga

Традиційно думки городян розділилися: одні вважають, що таке нововведення прикрашає обласний центр, інші ж почали нарікати на місцеву владу через нераціональну витрату грошей, тим більше, у той час, коли в Тернополі відсутня подача гарячої води населенню і періодично жителям центральних районів відключають електрику .

Тернопільська ОДА Facebook Lyudmila Riga

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станціях Київського метрополітену до кінця 2019 року вирішили встановити "революційне" ноу-хау: табло з таймером зворотного відліку, які будуть показувати пасажирам час, що залишився до прибуття поїзда.