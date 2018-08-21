День Незалежності-2018: як Київ готується до грандіозного свята

24 серпня 2018 року Україна відсвяткує 27-у річницю Незалежності. Святкові заходи відбудуться по всій країні, але найголовніші і наймасовіші - звісно ж у Києві. І столиця активно готується до свята.

Про те, як зміниться Київ і що чекає на містян і гостей на День Незалежності, розповідає CityOboz.

Київ готується до Дня Незалежності

Парад

Головна подія Дня Незалежності - парад "Марш нової армії" на Хрещатику і Майдані Незалежності. Підготовка до нього і репетиції вже йдуть повним ходом. І готуватися є до чого. За словами міністра оборони України Степана Полторака, парад у цьому році буде набагато масштабнішим, ніж ті, що проводилися раніше. В ньому братимуть участь 4,5 тис. військових. Вперше центром міста пройде розрахунок жінок-військовослужбовців. Міноборони покаже 250 одиниць техніки, зокрема і новинки.

facebook.com/generalpoltorak Репетиція параду

Ще одна особливість цього параду - нове вітання українських військовослужбовців. Радянське звернення "Здрастуйте, товариші!" і "Бажаємо (бажаю) здоров'я!" замінять на "Слава Україні!" та "Героям слава!".

facebook.com/generalpoltorak Репетиція параду

Кілька репетицій параду вже відбулися, генеральна призначена на 22 серпня. Але особливо містянам запам'ятався "прогін" авіації, хоча багато хто скаржився, що винищувачі, які низько пролітали над містом, їх налякали.

facebook.com/generalpoltorak Репетиція параду

Не обійшлося і без ексцесів - після однієї з репетицій зенітна установка "Бук" врізалася у будівлю бізнес-центру.

Майдан підготували

Майдан Незалежності до грандіозного святкування теж почали готувати заздалегідь - почистили асфальт, змонтували декорації та необхідні конструкції для трансляції під час параду, встановили динаміки.

Тут же з 10 серпня по 24 вересня буде відкрита виставка "100 років боротьби за незалежність". Ще одна - озброєння і військової техніки - буде на Михайлівській площі з 22-го по 26 серпня.

І про погане: затори, дороги, метро

Не паралізувати центр Києва грандіозне святкування не могло. Через обмеження руху, перекриті вулиці і репетиції місто і так стоїть у величезних заторах.

Vadym Vad

Але найскладніше буде 24 серпня. В цей день з 6.45 ранку до завершення параду буде заборонено рух вулицями, якими до центру рухатиметься військова техніка.

А з 7 ранку до завершення параду буде заборонено рух по вул. Великій Васильківській (від Жилянської до Хрещатика) - Бессарабській площі - вул. Хрещатик - Майдану Незалежності - Європейській площі. А з 14:00 рух буде перекрито по вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення спортивно-презентаційної акції "Україна єдина".

Прилеглі вулиці теж будуть перекриті.

З 07:00 до 13:00 буде перекрита Русанівська набережна, Русанівський бульвар і Дніпровська набережна на час "Забігу у вишиванках", а з 13:30 до 18:30 - вул. Сагайдачного до Володимирського узвозу для благодійного забігу "Вони біжать заради дітей".

А ще з 23 серпня по 3:00 25 серпня буде заборонено рух по вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до вул. Омеляновича-Павленка) для проведення святкових заходів та фестивалю вуличної їжі.

Також з 22 по 24 серпня в центрі не працюватимуть паркувальні майданчики. Корективи внесуть і в роботу громадського транспорту під час святкування. При цьому в ніч з 24 на 25 серпня він курсуватиме на дві години довше.

Також 24 серпня з 8:00 на вхід і на вихід закриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (вихід у бік вул. Інститутської).

Раніше CityOboz розповідав, куди можна поїхати на вихідних до Дня Незалежності.