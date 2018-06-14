Archikidz! в Дніпрі: програма фестивалю

У Дніпрі вперше відбудеться архітектурний фестиваль Archikidz! для дітей і підлітків.

Мета заходу - навчити дітей мислити як архітектори, застосовувати одночасно уяву і алгоритми реалізації мрії в реальність.

В рамках фестивалю пройде майстер-клас "Велика архітектурна майстерня" для дітей від 7 до 12 років. На ньому юні проектувальники пізнають міську архітектуру через веселу гру і комунікацію, запропонують свої ідеї та бачення простору, створять спільний макет міста.

Місцем для проведення такого фестивалю став ландшафтний парк Світлани Кульбашної, який розташувався уздовж берегів річки Дніпро. Поки діти будуть створювати проекти зелених міст, Світлана проведе для батьків екскурсію стежками парку.

У програмі також заплановані відкриті майстер-класи з архітектури та дизайну для дітей і дорослих, а також музично-літературний концерт.

Відкриття фестивалю відбудеться 30 червня в громадському інформаційно-виставковому центрі "Медіапростір" в форматі зустрічі з ініціативними мешканцями міста.

У цей день архітектори, дизайнери та урбаністи представлять свої ідеї щодо розвитку Дніпра. Вхід на фестиваль вільний за попередньою реєстрацією.

Як повідомляв CityOboz, архітектор з Данії поділився враженнями про Київ.