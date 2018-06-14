Archikidz! в Днепре: программа фестиваля 

В Днепре впервые состоится архитектурный фестиваль Archikidz! для детей и подростков.

Цель мероприятия - научить детей мыслить как архитекторы, применять одновременно воображение и алгоритмы реализации мечты в реальность.

В рамках фестиваля пройдет мастер-класс "Большая архитектурная мастерская" для детей от 7 до 12 лет. На нем юные проектировщики познают городскую архитектуру через веселую игру и коммуникацию, предложат свои идеи и видение пространства, создадут общий макет города.

Местом для проведения такого фестиваля стал ландшафтный парк Светланы Кульбашной, который расположился вдоль берегов реки Днепр. Пока дети будут создавать проекты зеленых городов, Светлана проведет для родителей экскурсию по тропинкам парка.

В программе также запланированы открытые мастер-классы по архитектуре и дизайну для детей и взрослых, а также музыкально-литературный концерт.

Открытие фестиваля состоится 30 июня в общественном информационно-выставочном центре "Медіапростір" в формате встречи с инициативными жителями города.

В этот день архитекторы, дизайнеры и урбанисты представят свои идеи по развитию Днепра. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации.

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