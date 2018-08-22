23 серпня: яке сьогодні свято

23 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

День Державного прапора України, іменини Романа і В'ячеслава, день народження Сергія Жадана, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

День Державного прапора України

День Державного прапора України - святкується щорічно 23 серпня і є державним святом Встановлений Указом Президента України в 2004 році. У цей день 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради.

Іменини 23 серпня

Роман, В'ячеслав.

Також 23 серпня

1541 - французький мореплавець Жак Картьє в ході свого третього подорожі в Канаду висадився біля Квебека в пошуках місця для постійного поселення.

1913 - в Копенгагені відкрито пам'ятник Русалоньці - героїні казки Андерсена.

1968 - Рінго Старр тимчасово пішов з гурту "The Beatles".

1975 - відкритий Харківський метрополітен.

Народилися 23 серпня

1912 - Джин Келлі, американський актор, співак, танцюрист, хореограф і кінорежисер, володар "Оскара".

1921 - Кеннет Джозеф Ерроу, американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1972).

1970 - Рівер Фенікс, американський кіноактор і музикант.

1974 - Сергій Жадан, український письменник і громадський діяч.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Київ готується до Дня незалежності України.