Gorillaz в Києві: факти і цифри

Володарі двох статуеток Grammy і найкраща група Британії за версією Brit Awards 2018 Gorillaz виступить з єдиним лайвом на фестивалі UPark Festival 25 липня в Києві.

Літо для Gorillaz почалося з релізу нових пісень, які увійдуть в альбом "The Now Now". Його вихід заплановано на 29 червня. А це означає, що крім гучних Clint Eastwood, Feel Good Inc. і Stylo, Україна першою почує абсолютно новий матеріал групи.

Для того, щоб показати себе у всій красі Києву, до 13 учасників Gorillaz приєднається ще 28 додаткових музикантів. Грати група планує близько двох годин, а їх трекліст з'єднає півдесятка нових треків і, без перебільшення, всі хіти з дискографії команди.

Шоу Gorillaz, за версією американського видання Wired, входить в топ самих високотехнологічних концертів сучасності. Для того, щоб об'єднати віртуальних героїв і реальних музикантів, група везе до Києва тонни додаткового сценічного світла.

Крім сотень технічних працівників UPark, Деймон Албарн везе з собою команду з 33 осіб. Саме вони будуть контролювати від і до шоу групи в Україні. Для того, щоб розмістити всю зоряну команду на стадіоні "Динамо" доведеться спорудити 21 гримерку.

Ну, а крім іншого - одне з головних вимог побутового райдера, увага, стіл для настільного тенісу. Саме за ним перед виходом на сцену група збирається в повному складі і налаштовується на робочий лад.

Примітно, що, незважаючи на сотню літрів всілякого алкоголю в гримерках, всій команді Gorillaz суворо заборонено пити до виходу на сцену. Крім пива, в умовах райдера значиться обов'язкова пляшка мескаля. Його група вважає за краще пити виключно з сіллю, привезеною з містечка Малдон, що в Британії.

У переліку екзотичних вимог Gorillaz: банановий хліб, бісквітні тортики "Вікторія" та лимонні тістечка. Ясна річ, все це повинно подаватися під обідній чаювання групи, яка шанує Британію і її традиції, незалежно від того, де дає концерт.

Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.