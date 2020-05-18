Головна Новини
18 травня • оновлено в 07:29
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в Євросоюзі: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Постійно оновлюється

10.2т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по світу. Італія стала лідером антирейтингу за кількістю летальних випадків – майже 32 тисячі.

У всьому світі заразилися понад 4,8 млн осіб. Найбільше хворих в США – понад 1,5 млн пацієнтів, Росії – більше 281 тисяч, Росії – майже 278 тисячі.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в ЄС: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Оновлюється
Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в ЄС: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавируса:

  • В Україні COVID-19 заразилися 18 291 осіб. Померли 514 пацієнтів, одужали – 5 -116.

  • Велика кількість нових летальних випадків зафіксували у Мексиці, Панамі і Пакистані.

  • Українські вчені спрогнозували дати спаду епідемії коронавируса в Україні.

Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в ЄС: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Оновлюється
Італія стала лідером антирейтингу по COVID-19 в ЄС: статистика щодо коронавірусу на 18 травня. Оновлюється

Головне за 18 травня:

07:10 – Визначено "перший і останній" симптом COVID-19 у молодих людей.

06:38 – У США попередили про другу хвилю пандемії COVID-19.

04:50 – Радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро звинуватив Китай в тому, що вони, знаючи про епідемію COVID-19, дозволили туристам подорожувати по світу, що призвело до пандемії.

02:15 – У неділю, 17 травня, в Чернівецькій області загинули 5 осіб, у яких був підтверджений COVID-19. При цьому ж одужали 26 хворих.

01:35 – У Бельгії медики влаштували "коридор презирства і ганьби" прем'єр-міністру.

00:24 – У перинатальному центрі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області виявлено захворювання COVID-19 у молодшої медичної сестри. У зв'язку з цим відділення закрите. Поетапно буде обстежений весь персонал.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги