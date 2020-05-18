Головна Новини
18 травня • оновлено в 19:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

В Одесі в нічних клубах влаштували гучні вечірки, забувши про карантин. Відео

1.9т
Читати матеріал російською

В одеських нічних клубах після пом'якшення карантину влаштували вечірки, в яких брали участь люди без засобів індивідуального захисту.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відвідувачі ігнорували дотримання соціальної дистанції, а також були без масок і рукавичок. Як зазначає "Сегодня", на вихідних вечірки пройшли в клубах Ibiza і Park Residence Odessa (щоб подивитися відео, проскролльте новина до кінця).

В Одесі в нічних клубах влаштували гучні вечірки, забувши про карантин

У Ibiza можна було замовити столик на шість осіб і більше. В Park Residence повноцінна вечірка зібрала десятки людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний київський клуб Queen влаштував вечірку під час карантину. У мережу потрапили відповідні фото і відео.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою провести перевірку всіх нічних клубів в місті.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
23
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Одеса

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Новини

Топпублікації

Топблоги