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4 декабря • обновлено в 16:37
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Зеленский рассказал о плане переговоров с Путиным

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Во вторник, 3 декабря, при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к саммиту стран "нормандского формата".

На встрече, как сообщила пресс-служба ОП, обсуждали и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего таких планов утверждено пять. "В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчак ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", – отметила пресс-служба.

Указывается, что Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем, а только политико-дипломатическими методами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров страна сможет вернуть ОРДЛО и прекратить военные действия.

"Решено, что перед встречей в "нормандском формате" состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

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