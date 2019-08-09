Зеленский пообещал рост экономики: плюс 5-7% в год

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год", – сообщил глава государства по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, свидетельствует трансляция на странице Офиса президента.

По его словам, уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%.

В то же время международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.

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